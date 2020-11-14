Супермодель Белла Хадід з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, ефектно позбувшись білизни

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість виклала у себе на сторінці в Instagram.

"Ми розпродали все за п'ять хвилин", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Белла Хадід позує в одних червоних черевиках і ланцюжку, перефарбувавши волосся в колір. При цьому пікантні місця знаменитість невдало прикрила рукою.

"Кличте пожежників-це вогонь" « "дуже круто виглядаєш», «бомбезний вигляд», «бездоганно виглядаєш», «ти найкраща", " ох, який погляд. Просто не можна відірватися від нього", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала фігуру в незвичайному костюмі з сіточки.

Знаменита супермодель знає, як вразити публіку під час виходу в світ або домашньої фотосесії. Зірка завжди виглядає дуже доглянуто і акуратно, навіть незважаючи на те, що її часто критикують за любов до фастфуду. Одного разу, коли Белла зрозуміла, що поправилася, вона сіла на жорстку дієту і ледь не довела себе до виснаження.

Тепер під кожним фото зірки фанати цікавляться секретами її краси. Белла, як видно на представлених кадрах з Instagram, виглядає і справді дуже стрункою і без вад на шкірі. У чорній сіточці Хадід показала не тільки бюст.

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