Українська співачка Наталія Могилевська вразила розкішною фігурою в шкіряному вбранні, кинувшись в обійми чоловіка

Як повідомляє Politeka, фотографія була опублікована на сторінці зірки в Instagram.

«Ніяк не можу відпустити вампірське настрій. Яка у тебе група крові? 🧛‍♀️ Так вийшло що тема вампірів з'явилася і в новому кліпі, і в нашому виступі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Могилевська з чорним волоссям і шкіряному вбранні «кинулася в обійми» чоловіка, елегантно при цьому зігнувшись.

"Вогонь", "краща», «мої фаворити», "дуже чекаю тебе у фіналі", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, Наталія Могилевська з нагоди п'ятниці 13-го перетворилася на спокусливу вампіршу і знову показала свого "чоловіка" Григорія Чапкіса

Не так давно Могилевська з'явилася на» Танцях з зірками " у випуску, присвяченому Хелловіну. Там вона виконала роль фатальної дружини графа Дракули у виконанні судді проекту – 90-річного танцюриста Григорія Чапкіса. Судячи з усього, артистам сподобалися ці образи, тому вони вирішили повторити їх на п'ятницю 13-е.

Нагадавши, Могилевська не стримала почуттів до одруженого Ткачу з "Кварталу 95", любовне фото: "Багато всього попереду...».

Як повідомляла Politeka, розповніла Наталія Могилевська стала копією Потапа, свіже відео:»все зіпсувала".

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