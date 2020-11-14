Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра поділилася спокусливими фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких позувала в неймовірно красивій і відвертій сукні. Жизель одягла коротке чорне плаття з глибоким вирізом на спині. Як відомо, така модель сукні популярна в цьому сезоні.

Красуня стояла і сиділа, демонструючи свою неймовірну фігурку. На одному з фото вона дуже вдало вигнулася, показавши всю красу свого тіла.

"Це місце-мрія", - підписала серію знімків модель.

За короткий час пост красуні зібрав понад 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже красиво! Мир всім!", "Така чудова", "яке гарне місце", «Топ-модель», «найкраща і найкрасивіша дівчина», "я твій фанат", " яке красиве місце! тобі навіть не потрібно говорити про це», «Ти виглядаєш чудово», «чудова панорама», «красива баба», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра похвалилася ідеальним пляжним тілом у відвертому купальнику. Красуня порадувала шанувальників жаркими фото з пляжу. Вона позувала в зеленому купальнику з рослинним принтом.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила принадами в трикотажному топі.

Як повідомляла Politeka, що Жизель Олівейра до неможливості задерла екстра-міні, засвітивши струнку гордість: "райська насолода".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра заманила сміливими позами до себе на ліжко, від зони декольте очей не відвести:"жіноче шоу".