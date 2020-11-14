Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників дивною витівкою в присутності дівчини

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на фан-сторінці зірки в Instagram.

"Лебедина Грація зашкалює", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Волочкова зображена спершу за тим, що прикрашає будинок до свята, а потім з подругою, з якою чомусь хоче поцілуватися.

"Тітці хочеться любові і ласки – ласки й любові. За це треба випити», «здалося, що в пуантах на сходах, придивилася - босоніж, але як в пуантах) тьху, привидиться ж», «коли фільтр зіскакує-така кочерга», «сьогоднішній день нам загрожує як мінімум 😉 частковою втратою зору», - пишуть користувачі Мережі.

До цього повідомлялося, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала топ своїх образів, які використовувала для майбутнього кліп.

Нещодавно стало відомо, що Анастасія збирається зняти кліп.

З цього приводу в профілі зірки в Instagram з'явилася ціла серія кадрів, які продемонстрували, як змінилася за цей час сама Волочкова. Знаменитість приміряла найрізноманітніші вбрання, але далеко не всі з них були сприйняті позитивно.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

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