Курс валют в Україні 15 Листопада проявить грандіозні зміни, які відбудуться вже в перший робочий день

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз економістів.

Згідно з прогнозом, долар застигне перед грандіозним падінням, це буде відчутно. Купюра з Бенджаміном Франкліном на міжбанківських торгах у понеділок втратить 8,05 гривні.

Євро дістанеться не менше. Гривні вдасться відібрати у нього 5,42 пункту.

Курс валют в Україні 15 листопада, згідно з твердженнями НБУ, буде виглядати наступним чином:

100 доларів-2819,63 гривні;

100 євро - 3326,6 гривні.

А ось Російський рубль гривня почне "знищувати" вже на вихідних. Десять рублів втратять кілька пунктів, зупинившись на позначці в 3,4685 грн.

До цього ми розповідали, що в Україні курс долара в найближчий тиждень може порадувати українців. Враховуючи дані про нові заражених коронавірусом в Україні, які перевищили 12 тисяч осіб на добу, стає очевидно, що країна може в будь-який момент піти на жорсткий карантин, що вплине на курс валют.

Так, аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував, що гривня незабаром завдасть удару по долару і він значно послабить свої позиції.

Нагадаємо, що нове підвищення розорить українців, в Нацбанку попередили про розцінки.

Як повідомляла Politeka, зрив поставок готівкового долара підірвав курс гривні, що зараз відбувається в обмінниках.

Також Politeka писала, що долар раптово підскочить, курс валют від НБУ здивує українців: що буде з гривнею.