Український танцюрист і хореограф Влад Яма разом з родиною відправився на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати

Дружина зірки, Ліліана, із задоволенням ділиться в сторіз Інстаграма тим, як проходять дні під яскравим сонцем, передає Politeka.net.

Так, красуня поділилася відео, на якому показала, як хвацько управляється з САП-брордом. Спочатку Ліліана стоїть на ньому, демонструючи розкішну фігуру в стильному чорному купальнику.

"Було страшно, але я впоралася", – підписала вона кадр.

На наступному відео дівчина розслаблено лежить на дошці в купальнику і сонцезахисних окулярах, позуючи на камеру і демонструючи підтягнутий животик. Вона плескає водою в сторону фотографа і посміхається.

Встигли Ями покататися і по пустелі, причому, як видно на записі, син пари також відправився з батьками підкорювати безкраї простори.

У якийсь момент Ліліана каже: "Страшно, капець! Навіщо я на це погодилася?!". Однак пізніше страх змінився цікавістю і навіть захопленням, коли в пустелі були помічені дикі верблюди.

Всі троє виглядають дуже задоволеними і насолоджуються відпочинком в теплих краях по-повній. До речі, судячи з присутності в кадрі інших дітей, Ями вирушили на відпочинок разом з друзями.

Про це свідчить і фото, яке сам хореограф опублікував кількома годинами раніше. На ньому він позує разом сином, колишніми однокурсниками та їхніми дітьми на тлі вілли.

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