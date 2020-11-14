Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка нагадала про себе участю в проекті "Танці з зірками", показала, чим займається її молодша дочка вечорами

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала коротке відео, на якому зобразила свою дочку Євдокію.

Як відомо, у 38-річної Фреймут троє дітей. Старшу Злату вона народила в 2006 році в Лондоні. Сина Валерія і дочку Євдокію вона народила в шлюбі з генпродюсером «Нового каналу» Володимиром Локотка.

На опублікованому відео видно, як крихітка грає з коляскою. Однак трирічна Євдокія вирішила проявити фантазію: вона котила коляску, а сама в цей момент пересувалася на велобігу. Такий спосіб гри здивував багатьох шанувальників Фреймут.

До речі, на одному з ефірів "Танці з зірками" Ольга станцювала спільний танець з Євдокією і своєю мамою. Дівчинка дуже успішно впоралася із завданням, незважаючи на вік.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут в одному з інтерв'ю зізналася, що сім'я і чоловік сильно змінили її характер. До заміжжя вона була стурбована кар'єрою і зароблянням грошей. Після того, як вона вийшла заміж, змогла розслабитися і дозволити собі займатися дітьми.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя: «Моя місія...».

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