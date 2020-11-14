Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" і переможниця проекту "Танці з зірками" Ксенія Мішина, яка стала героїнею шоу "Холостячка", висловилася про останній проект
Відомо, що на цьому тижні Ксенія Мішина дізналася всю правду про одного з учасників, передає Politeka.net. Зірка розчарувалася в одному зі своїх фаворитів і відправила його додому прямо з побачення.
Кадри з ефіру зірка розмістила в своєму Instagram, підкріпивши власною реакцією.
"Вчора на ефірі "Холостячки" ми всі стали свідками жорстокого обману і спекуляції. Найцінніше, що є у нас: дитинство і його безпосередність стали інструментом досягнення своїх корисливих цілей дорослою людиною", - повідомила артистка.
За словами Ксенії, вона отримала підтримку від своїх шанувальників і зізналася, що відчувала злість через обман.
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"Вчора я відчула злість, образу і огиду. На мій превеликий жаль з цими емоціями стикаються мільйони жінок", - поділилася Мішина.
Зірка міркувала, що покинуті жінки віддають все без залишку своїм дітям, нічого не просячи натомість.
"Відповідальність - це не набір букв. Відповідальність - від слова відповідь. І кожен з пари повинен відповісти, коли дитина з'являється", - повідомила артистка.
Зірка запропонувала звернутися за допомогою до своїх знайомих, подруг і так далі для підтримки.
"Ніхто не застрахований від таких вчинків слабких і незрілих чоловіків. Але життя триває і з роками біль вщухає", - повідомила Мішина.
Нагадаємо, Ксенія Мішина вигнала учасника Назара Рибака, який говорив, що є зразковим батьком, хоча і розійшовся з дружиною. Однак насправді він обдурив зірку.
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