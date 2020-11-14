Українська співачка, екс-солістка ВІА Гра, Надія Мейхер вразила бешкетним образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, на якому постала в пікантному корсеті з вирізами і пишній золотистій спідниці. Надя з бешкетним виглядом сиділа в глибокому кріслі, а біля неї сиділо два великих пса. На вигляд фото вийшло дуже вражаючим.

Особливу увагу привернув образ Надії. В її топі посередині були маленькі розрізи, від яких неможливо було відірвати погляд. Мейхер написала, що це фото зроблено на зйомках.

Як відомо, зараз Мейхер бере участь у шоу "Танці з зірками", де спільно з партнером Кирилом Васюком пройшла до чвертьфінал проекту. Незважаючи на те, що судді ставлять Наді високі бали, глядачі не дуже добре голосують за неї, так як Мейхер постійно потрапляє в зону ризику. Втім, судді пророкують Надії потрапляння у фінал конкурсу.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер вже показувала свій образ зблизька. Красуня зробила селфі, на якому можна було розгледіти неймовірно красивий топ з розрізами. Чорний топ з металевими застібками оголив плечі зірки і зробив акцент на зоні декольте.

Нагадаємо, що чуттєва Надія Мейхер прикинулася скромницею, забувши прикрити бюст: "не зупиняйтеся!".

Як повідомляла Politeka, що загадкова Надія Мейхер приміряла шкіряну сукню і підкорила своїм талантом: «вечір любові...».

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