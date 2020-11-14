20-річний син важко хворої зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк Майкл постав у зухвалому образі

Хлопець опублікував в сторіз в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує з сигаретою в зубах і показує пальцями "козу", передає Politeka.net.

На ньому – вітровка, а у вухах – бездротові навушники.

Як видно на фото, Майкл багато взяв від своєї красуні-матері. У нього такі ж карі очі, пухкі губи і схожий овал обличчя.

Син Анастасії Заворотнюк народився в шлюбі актриси з мільйонером Дмитром Стрюковим. Хлопчик з'явився на світ в липні 2000 року в США, де сім'я жила на той момент.

Михайло вирішив не повторювати акторську долю матері і твердо вирішив стати юристом. Він вступив на юридичний факультет в МДІМВ, а у вільний від навчання час грає на гітарі.

З сестрою Анною у Майкла дуже теплі стосунки. Дівчина розповідала про те, що її брат з дитинства відрізнявся філософським складом розуму, умів примирити членів сім'ї, знаходив потрібні слова, міркував дуже грамотно.

"Він дуже чуйний, з дуже тонкою душею. Я пишаюся тим, що він мій брат", – писала Анна в Instagram.

В одному з інтерв'ю Анастасія Заворотнюк розповіла, що саме син підштовхнув її до рішення народити дитину в шлюбі з Петром Чернишовим.

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