Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, спокусила своїми неймовірними видами

Знаменитість з шикарною зовнішністю продемонструвала неймовірні форми в розрізі домашнього вбрання, передає Politeka.net. Зірка одягла білосніжний халатик, який кокетливо спустила з плечей.

Грайлива красуня спокусила шикарними формами, підперши рукою бюст. Останній спокусливою виставився з-під махрової тканини. Груди ніби налилися і, звичайно, притягувала погляд.

Модель розпустила шовкове волосся, сяючі при світлі лампи. Вона посміхалася і дивилася в камеру.

Риси обличчя були виділені косметикою. На повіках можна помітити тіні і чорну стрілку, вії стали пишніше від туші, а губи поблискували від помади.

Загалом, зірка виглядала просто чудово.

За 14 годин пост зібрав майже 200 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали приємні повідомлення в бік кокетливої спокусниці.

"Ульотні форми", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо брала участь в різних фотосесіях, маючи велику популярність завдяки своїй фантастичній зовнішності.

Так, із зіркою влаштували фотосесію на пляжі, на якій вона позувала в красивому капелюшку.

Модель була оголеною, а груди прикривала руками. Шкіра знаменитості красиво сяяла на сонці.

Нагадаємо, Олівія Калпо опублікувала спекотне фото в блискучому купальнику. Зірка позувала в топі з довгими рукавами з приспущеними плечима.

Зірка одягла плавки, натягнувши їх вище стегон, підкресливши ідеальні форми. Завершили образ різні прикраси, в тому числі бірюзові сережки і намисто.

Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо вразила образами в мокрій майці, купальниках і без них: топ гарячих фото.

Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «неперевершена».