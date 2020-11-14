Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, спокусила своїми неймовірними видами
Знаменитість з шикарною зовнішністю продемонструвала неймовірні форми в розрізі домашнього вбрання, передає Politeka.net. Зірка одягла білосніжний халатик, який кокетливо спустила з плечей.
Грайлива красуня спокусила шикарними формами, підперши рукою бюст. Останній спокусливою виставився з-під махрової тканини. Груди ніби налилися і, звичайно, притягувала погляд.
Модель розпустила шовкове волосся, сяючі при світлі лампи. Вона посміхалася і дивилася в камеру.
Риси обличчя були виділені косметикою. На повіках можна помітити тіні і чорну стрілку, вії стали пишніше від туші, а губи поблискували від помади.
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Загалом, зірка виглядала просто чудово.
За 14 годин пост зібрав майже 200 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали приємні повідомлення в бік кокетливої спокусниці.
"Ульотні форми", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Олівія Калпо брала участь в різних фотосесіях, маючи велику популярність завдяки своїй фантастичній зовнішності.
Так, із зіркою влаштували фотосесію на пляжі, на якій вона позувала в красивому капелюшку.
Модель була оголеною, а груди прикривала руками. Шкіра знаменитості красиво сяяла на сонці.
Нагадаємо, Олівія Калпо опублікувала спекотне фото в блискучому купальнику. Зірка позувала в топі з довгими рукавами з приспущеними плечима.
Зірка одягла плавки, натягнувши їх вище стегон, підкресливши ідеальні форми. Завершили образ різні прикраси, в тому числі бірюзові сережки і намисто.
Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".
А ще Politeka писала, що Олівія Калпо вразила образами в мокрій майці, купальниках і без них: топ гарячих фото.
Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «неперевершена».