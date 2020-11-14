Зірка "Дизель шоу", актриса і співачка Вікторія Булітко спантеличила різкою зміною іміджу

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала яскравий знімок, на якому постала в дуже спокусливому образі. Актриса приміряла чорну перуку і сукню з глибоким розрізом, що оголила її ніжні ключиці і зону декольте. Вона дивилася в кадр незвичайним поглядом сильної жінки.

"mitya_borodin спасибі за ті 2 хвилини)) яким чином тобі вдалося встигнути зловити ту мене, яку я сама не знаю, поняття не маю? Ти талантище. P. S. Всі фото за один раз не виставлю, буду розтягувати задоволення", - підписала фото зірка.

За кілька годин її пост зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Просто нереальні фото", "А це, взагалі-то законно бути такою красивоооою?", "Баронеса", "Класна дівчина!", "Ти взагалі бомбезна)", "Не схожа на себе", «Віка, ви тут, як з 19 століття, Тургенєвська дівчина - одухотворена, думаюча, витончена красуня», «чому, як тільки я дивлюся на фото, у мене в голові грає пісня «Ех ,шалена імператриця», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Булітко брала участь у проекті "Танці з зірками", де посіла третє місце.

Нагадаємо, що Віка Булітко вразила зовнішністю, влаштувавши "пожежу" на голові.

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