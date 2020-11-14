В грудні пенсії трьох груп пенсіонерів зростуть

Перерахунок пенсій закладено в Державному бюджеті на 2020 рік, передає «Обозреватель».

Як відомо, в грудні буде перераховано прожитковий мінімум, а разом з ним і пенсії, які залежать від цього показника. Прожитковий мінімум, встановлений у грудні, діятиме до 1 липня 2021 року.

Грудневий перерахунок торкнеться три групи.

Зростуть пенсії тих, хто отримує мінімальну пенсію. Їх виплати зростуть на 57 гривень і складуть 1769 гривень.

Надбавку отримають пенсіонери з великим стажем роботи. Якщо стаж людини більше норми, полагається доплата в розмірі відсотка від прожиткового мінімуму. Таким чином, виплати будуть збільшені рівноцінно тому, скільки років людина працювала більше, ніж їй належить за законом.

Третя група пенсіонерів, які отримають доплати, це ті люди, які вийшли на пенсію за особливими правилами, або мали великі зарплати. Зараз розмір пенсії таких людей, як відомо, обмежений десятьма прожитковими мінімумами. З грудня їх виплати зростуть на 570 гривень, так як верхній рубіж цієї суми збільшиться.

Раніше ми писали, що уряд виділив на пенсії 3,4 мільярда гривень. Гроші підуть якраз на виплати, заплановані в грудні.

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