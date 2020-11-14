Відома російська актриса Настя Задорожна, яка грала у фільмах студії "Квартал 95", поділилася з шанувальниками головним відкриттям року, що минає

Зірка опублікувала знімок, на якому позує в довгій червоній мереживній вечірній сукні в підлогу, стоячи на купі піску зі щіткою в руках, передає Politeka.net з посиланням на сторінку актриси в Instagram.

Сукня красиво облягає фігуру дівчини, демонструючи тонку талію й округлі стегна. Образ доповнюють макіяж й укладка. Довге волосся Насті хвилями спадає по плечах.

У публікації актриса розповіла про те, що вирішила освоїти нову спеціальність, а все почалося зі звичайного ремонту.

"Це могла б бути обкладинка журналу або афіша фільму. Але в цьому році все круто змінилося. І творчий потенціал "намацався" в тому, що принесло людям й особисто мені, багато неоднозначних емоцій. У самий розпал ремонту назріло логічне запитання: чому так ЧАСТО в процесі РЕМОНТУ виникають "позаштатні ситуації"? Ми з вами це детально обговорили і не раз. Людський фактор ніхто не відміняв( вибір кваліфікованих фахівців на плечах замовника), але в більшості випадків вирішує саме ЗГУРТОВАНИЙ ПРОЦЕС між УСІМА учасниками команди, яка робить ремонт вашої мрії. Ідея отримала продовження і стала додатком. І прямо зараз проходить бета-тестування. ТАК. Настя освоює IT. І пісочні гірки! Дівчинка зі шваброю в руці налаштована серйозно", – доповнила знімок Анастасія.

"з мітлою..??!🙄 "«"А ступа де?", "Позаштатні ситуації від того, що інформація погано засвоюється, коли з такою красою спілкуються😁", "❤ ️ 😍 😍 😍 ого шикарна леді", "ти прям, як фея ! Тільки та з паличкою, а ти зі шваброю. 👍 👍 👍 ", "Ти прям Бейонсе тут 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", – пишуть у коментарях шанувальники.

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