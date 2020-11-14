Популярна українська співачка Даша Астаф'єва зачарувала фанатів новими знімками, на яких продемонструвала свою жіночність

Мабуть одна з найбажаніших жінок українського шоу-бізнесу, співачка і модель Даша Астаф'єва знову вирішила порадувати шанувальників новою порцією фотографій.

Як відомо, майже всі знімки у Даші завжди виходять не тільки спокусливими, але і вельми художніми, де немає ні краплі вульгарності.

Цього разу в своєму Instagram-акаунті вона розмістила два красивих знімках, зроблених в чорно-білих тонах.

На першому співачка позує роздягненою біля вікна, на другому – в сукні. Знаменитість не раз зізнавалася, що позування на камеру дається їй легко, дівчина не соромиться свого тіла зараз.

Потрібно відзначити і неймовірний талант фотографа.

"Серотонін вихідного дня", - йдеться в підписі до знімків.

Шанувальники не пройшли повз і вже відреагували на нові фотографії захопленими коментарями.

"У чорно-білому дуже красиво виходить! Дашка найкраща!",

" Дашуля-Красотуля!",

"Шикардос😍", " Реально нереальна👏" - пишуть фосхіщенние фанати.

Нагадаємо, що розкута Даша Астаф'єва без білизни показала всі свої краси перед камерою: неможливо встояти.

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