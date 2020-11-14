Популярна українська співачка Даша Астаф'єва зачарувала фанатів новими знімками, на яких продемонструвала свою жіночність

Мабуть одна з найбажаніших жінок українського шоу-бізнесу, співачка і модель Даша Астаф'єва знову вирішила порадувати шанувальників новою порцією фотографій.

Як відомо, майже всі знімки у Даші завжди виходять не тільки спокусливими, але і вельми художніми, де немає ні краплі вульгарності.

Цього разу в своєму Instagram-акаунті вона розмістила два красивих знімках, зроблених в чорно-білих тонах.

На першому співачка позує роздягненою біля вікна, на другому – в сукні. Знаменитість не раз зізнавалася, що позування на камеру дається їй легко, дівчина не соромиться свого тіла зараз.

Популярні новини зараз

Російська Кардашьян показала райську насолоду на пляжі, вульгарний купальник нічого не приховав: "Моя королева"

Податок у 36 тисяч гривень: у Раді придумали нову данину для українців, кого змусять платити щомісяця

Гаряча "наречена" Харламова грайливо потрясла своїми зрілими "ягідками" крупним планом: "Ось це пошуршала Яна!"

Невгамовна Асмус показалася без штанів, здивувавши зізнанням "Нагадаємо Гаріку, як…"
Показати ще

Потрібно відзначити і неймовірний талант фотографа.

"Серотонін вихідного дня", - йдеться в підписі до знімків.

Шанувальники не пройшли повз і вже відреагували на нові фотографії захопленими коментарями.

"У чорно-білому дуже красиво виходить! Дашка найкраща!",

" Дашуля-Красотуля!",

"Шикардос😍", " Реально нереальна👏" - пишуть фосхіщенние фанати.

Нагадаємо, що розкута Даша Астаф'єва без білизни показала всі свої краси перед камерою: неможливо встояти.

Як повідомляла Politeka, гаряча Даша Астаф'єва без одягу поніжилася в ліжку, оголивши солодкі місця: "Ох, яка…»

Також Politeka писала, що екс-солістка Nikita вивалила одкровення про "нещасну" Астаф'єву: "Якщо 10 років Тобі Бог не дає дитину, значить..."