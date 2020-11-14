Популярна українська співачка Даша Астаф'єва зачарувала фанатів новими знімками, на яких продемонструвала свою жіночність
Мабуть одна з найбажаніших жінок українського шоу-бізнесу, співачка і модель Даша Астаф'єва знову вирішила порадувати шанувальників новою порцією фотографій.
Як відомо, майже всі знімки у Даші завжди виходять не тільки спокусливими, але і вельми художніми, де немає ні краплі вульгарності.
Цього разу в своєму Instagram-акаунті вона розмістила два красивих знімках, зроблених в чорно-білих тонах.
На першому співачка позує роздягненою біля вікна, на другому – в сукні. Знаменитість не раз зізнавалася, що позування на камеру дається їй легко, дівчина не соромиться свого тіла зараз.
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Потрібно відзначити і неймовірний талант фотографа.
"Серотонін вихідного дня", - йдеться в підписі до знімків.
Шанувальники не пройшли повз і вже відреагували на нові фотографії захопленими коментарями.
"У чорно-білому дуже красиво виходить! Дашка найкраща!",
" Дашуля-Красотуля!",
"Шикардос😍", " Реально нереальна👏" - пишуть фосхіщенние фанати.
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