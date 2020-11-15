Знаменитості демонструють розкішні форми в різних нарядах, а буває, позують і зовсім без одягу, чи намагаючись приховати принади в міні-бікіні

Познайоммось з зірками, які люблять показувати себе без одягу, пише Politeka.net.

Розкута Настя Каменських епатує публіку сміливими кадрами без одягу. Зірка з'являється, як мікро-бікіні, так і зовсім повністю оголеною. Дійсно, такі форми гріх приховувати.

Співачка Тіна Кароль також без сорому показує своє тіло без одягу. Забути таку красуню просто нереально.

Світлана Лобода не тільки талановита артистка, а й мати двох дітей. Вагітності і пологи ніяк не відбилися на фігурі відомої блондинки, що видно на найвідвертіших знімках.

Зарубіжні зірки також демонструють свої форми без будь-якого сорому.

Модель Емілі Ратаковськи навіть будучи вагітною не приховує свого тіла. На 22 тижні красуня розмістила фото, показавши, як змінилося її тіло. Але не варто забувати і про те, що прес зірки до появи живота був просто ідеальним.

Кайлі Дженнер після кількох пластик постійно демонструє форми, якими пишається. Фігура красуні дійсно варта уваги.

Пишногруда модель, яку називають російською Кардашьян, Анастасія Квітко ледь вміщує свої форми в крихітні бікіні. Іноді здається, що тканина на тілі абсолютно зайва, і можна вже було обійтися без неї.

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова хвалиться струнким тілом у своєму Instagram, балуючи фанатів знімками без одягу, але в бікіні.

Такі знаменитості, як Ольга роблять все, щоб привернути до себе увагу.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю: "очі вовчиці"

Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки