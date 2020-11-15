Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка завагітніла первістком, не залишає в спокої фанатів

Знаменитість для кожного свого виходу вибирала вбрання, які не можуть залишити байдужими фанатів, повідомляє Politeka.net.

Шанувальники Емілі на відповідних сторінках регулярно згадують образи кумира.

Так, на одному із заходів модель постала в персиковій сукні з довгим декольте, в якому спокусливо виглядали груди. Пишні форми, знаходилися під тканиною, але пікантності все-таки додавав факт, що вони були без білизни.

Тканина струмувала на тілі і натягнулася на великих принадах.

Ратаковськи зробила просту зачіску, щоб не відволікати уваги від свого досконалого бюста: "Ух, яка!". Акуратні сережки завершили образ.

За годину пост зібрав два десятки лайків і жодного коментаря, адже пост був оприлюднений поки в непопулярній групі.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала оголеною з келихом вина в руках, прямо сама невимушеність.

Кадру надає великої пікантності той факт, що красуня сиділа у ванній.

Ратаковськиі забрала волосся в пучок, вона одягла окуляри і завершила образ різними прикрасами.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи з'явилася на вулиці в білосніжному короткому топіку. Наряд оголив її шикарний плоский і рельєфний животик. Прес був настільки досконалим, що від нього не можна було відірватися.

Модель приспустила спідничку, щоб та не прикрила зайвого.

Стильні окуляри і сережки доповнили жаркий образ знаменитості.

Фото було також оприлюднено в одній з непопулярних фан-груп.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі