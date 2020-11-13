Популярна американська модель і актриса Памела Андерсон вразила красою, прикривши пружні форми однією ковдрою
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"П'ятниця управляється Венерою, а харчується любов'ю", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Андерсон без білизни, елегантно прикрившись ковдрою. При цьому знаменитість застигла в ідеальній позі демонструє пружні «дари природи», що привело в захват її шанувальників.
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"Саме блаженство", " Я сумую за тобою, легенда!", "ось те вид. Справжня краса!", "бездоганні форми", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон в будь-якому віці здатна розбурхати своїми видами
Памела постала в білосніжній сорочці. З декольте визирали грудей і спокушали своєю формою.
На зірці також були красиві туфельки на шпильці. Модель грайливо закинула ніжку, блиснувши ідеальним стегном - це блаженство для всіх фанатів.
У руці відома блондинка затиснула рожеву сумочку.
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