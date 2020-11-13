Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала підтягнуте тіло під час прогулянки

Модель розбурхує шанувальників стильними фото, які робила в рамках співпраці з чоловічими журналами. Про це пише Politeka.net. На її сторінці в соціальній мережі Instagram досить багато пікантних кадрів, на яких дівчина позує в досить відкритому одязі або мереживних бікіні.

При цьому особистих фото, зроблених вдома і не для публіки, практично немає. Тому шанувальники досить бурхливо реагують на кожен такий кадр, коли дівчина ділиться чимось особистим в профілі. На новому знімку Лі позувала в простому сірому костюмі, що складається з короткого білого топа і світлих спортивних штанів.

Модель блиснула підкачаним тілом і не змогла приховати прес, чим здивувала фанатів.

"Працювала над собою не тільки фізично, а й морально. Збираюся сьогодні до духовного цілителя, щоб направити мою енергію і врівноважити мої чакри. Бажаю всім любові, достатку і благополуччя🌬», - написала корейська модель.

Ось як відповідають в мережі:

"Чудовий вигляд, так; Omg приголомшлива краса преса😍 👍 💪; вау виглядає приголомшливо😍 😍 😍; тренуй мене🤪; ви просто чудові. Те ж саме у відповідь; світ чекає вас в стрім! Гайда!; Так тіло богині не приховати, рвуться на свободу; Люблю тебе, Кім 😍; подібна енергія потрібна кожному з нас; здається тут багато красивого; я не знаю, куди дивитися спочатку».

Молода красуня тільки набирає популярність серед альтернативних моделей зі схожою зовнішністю. Завдяки своїм видатним зовнішнім даним, стати відомою для Кім Лі не склало труднощів. А її якась схожість з Кім Кардашьян зробила її ще більш відомою.

Як правило, вона знімається для модних чоловічих журналів, показує в Instagram фото з відпочинку і дивує особистими селфі без постановок. Цього разу на фото можна побачити досить сміливий образ Лі, в якому вона вирушила відпочивати в клуб. Дівчина не тільки розкрила золотисте міні-плаття, більше нагадує халат, але ще і посвітила при цьому бюстом без білизни.

Кім не стала ховати позбавлення, спокусливо покрутившись перед об'єктивом і зайнявши зручну позу для фото.

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