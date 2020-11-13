Українські чиновники з уряду розповіли, що на пенсі} громадян було виділено кілька мільярдів
Як розповідає Politeka, про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.
Зокрема, чиновники розповіли про виділення на пенсії громадян 3,4 мільярда гривень. Гроші підуть на виплати українцям, які заплановані в грудні. Всього з початку місяця ПФУ профінансував пенсії українців на двадцять три мільярди гривень.
"Виплата пенсій буде проведена в визначеному кожному пенсіонеру дату виплати»" - йдеться в повідомленні.
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Звернемо увагу, що повну суму грошей, які необхідно зібрати для виплати пенсій у грудні, чиновники розповідати не захотіли.
До цього ми розповідали, що Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке все змінить для громадян. Так, в нашій країні тепер діятиме політика "єдиного звернення".
Тепер кожен українець матиме можливість швидше отримати пенсії та допомогу. Отримувати кошти дозволили на поточний банківський рахунок. І після прийняття рішення Кабміну вже не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, далі - в банк для відкриття рахунку, а потім чекати, і знову йти в банк. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.
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