Українські чиновники з уряду розповіли, що на пенсі} громадян було виділено кілька мільярдів

Як розповідає Politeka, про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Зокрема, чиновники розповіли про виділення на пенсії громадян 3,4 мільярда гривень. Гроші підуть на виплати українцям, які заплановані в грудні. Всього з початку місяця ПФУ профінансував пенсії українців на двадцять три мільярди гривень.

"Виплата пенсій буде проведена в визначеному кожному пенсіонеру дату виплати»" - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що повну суму грошей, які необхідно зібрати для виплати пенсій у грудні, чиновники розповідати не захотіли.

До цього ми розповідали, що Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке все змінить для громадян. Так, в нашій країні тепер діятиме політика "єдиного звернення".

Тепер кожен українець матиме можливість швидше отримати пенсії та допомогу. Отримувати кошти дозволили на поточний банківський рахунок. І після прийняття рішення Кабміну вже не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, далі - в банк для відкриття рахунку, а потім чекати, і знову йти в банк. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

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