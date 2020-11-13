Українська Dj Nana Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила красою в одному мереживі

Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Щось я запам'ятовувала, а який сьогодні день?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в мереживній білизні, елегантно «здавивши» пружні форми. Це привело в справжній захват її шанувальників.

"День, коли мої думки покинули чат«, "це справжня пожежа" « "прекрасні форми", це вже не важливо«, "я думав, це Моніка Белуччі«,» ух Ти, вогонь баба«," можна Я відмолю свої гріхи? Якщо не встиг коли ви були в NikitA , то я готовий зараз», - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, екс-учасниця групи "Nikita" Анастасія Кумейко порадувала спокусливим танцем.

Красуня розмістила в сторіз на сторінці в "Instagram" нове відео у своїй традиційній рубриці "Танці з холодильником". Вона постала перед шанувальниками на кухні в короткому чорному халаті і рушником на голові - ймовірно, виконавиця ледь вийшла з душу.

Нагадавши, спокуслива екс-Nikita ефектно розвалилася в кріслі, розкинувши піджак: "давайте почнемо з…»

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-учасницю групи Nikita в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".

Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла...".