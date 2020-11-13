Легендарна українська модель і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова вразила неординарним макіяжем
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Кому теж потрібні контакти, став + 😂 😂 😂 а так, і нагадуємо, новий випуск в понеділок в...» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Костромічова позує разом з Плакидюк. При цьому у зірки не природно нафарбовані губи, через що вони здаються у два-три рази більше. Під час розмови з подругою вона кокетливо зізналася, що пластику не робила, а це «її» губи.
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"Алла красуня», «Люблю ваш гумор, особливо спільний з Сонею❤️😂», «ще б такі очі для повного образу», «які прекрасні дівчата»,", губки супер, терміново потрібен такий майстер", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що відома українська модель Алла Костромічова, ведуча "Супер топ-модель по-українськи", заворожила довжиною своїх ніг
Модель позувала на знімальному майданчику, присівши на крісло, а свою довгу "розкіш" Костромічова поклала на стіл.
Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи «занадто ефектно задерла ногу до стелі:»можна дивитися вічно".
А ще Politeka писала, що Костромічова звела з розуму позою в "невидимому" плаття:»мрію...".
Також Politeka повідомляла, що Костромічова розбурхала відео з роздягненими хлопцями, Нікітюк оцінила: "а можна повторити?»