Бразильська модель Сьюзі Кортес, яка володіє найкрасивішими сідницями, посвітила пружним "добром" без білизни
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, Кортес позує лежачи на ліжку, позбувшись при цьому від білизни. Пружні принади красуня вирішила невдало прикрити рукою, засвітивши тату на пікантних місцях. Це стало причиною "дикої" реакції з боку її шанувальників.
"Ух ти, які кулі", "неймовірна краса», «ох і малятко, чудова», «чертовски хороша», «дуже круто виглядаєш», «Сьюзі, ти краще і краще з кожним знімком», "ти вмієш дивувати, це круто", - пишуть вони.
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До цього повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичайному вигляді.
На фото красуня позувала в крихітних трусиках і без ліфчика. Зірка визирала з балкона і демонструвала апетитні груди, які трошки тільки вдалося прикрити рукою. Волосся було у дівчини розпущеним, а образ Сьюзі доповнила яскравим макіяжем.
Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали ще більше компліментів.
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