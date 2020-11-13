Популярна українська співачка Оля Полякова вразила красою, примірявши яскравий концертний наряд
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала на сторінці проекту в Instagram.
Так, знаменитість буде присутня на чвертьфіналі в ролі ведучої зоряного балкона. На фотографії красуня позує в яскравому концертному вбранні, який ефектно оголює бездоганне тіло.
Однак шанувальники співачки пригадали їй недавній скандал з російським співаком Філіпом Кіркоровим.
«А підкажіть, вона сама вести ефір буде, або з Кіркоровим?", "З Кіркоровим і Басковим«," ганьба! Після такого скандалу на екранах України!",- пишуть вони.
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Раніше ми розповідали, що Олю Полякову застукали за поцілунком з Філіпом Кіркоровим.
Кіркоров і Полякова виступили на одній сцені на фестивалі PaRus 2020, який проходив в Дубаї.
Українська співачка прилетіла в Об'єднані Арабські Емірати, щоб приєднатися до російських артистів на музичному фестивалі. Крім Кіркорова, в концерті брали участь і інші співаки з РФ-Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Сосо Павліашвілі й Леонід Агутін.
Кіркоров на своїй сторінці в соцмережі назвав спільний виступ з Поляковою на заході "возз'єднанням України і Росії".
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