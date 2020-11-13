Міла Кузнєцова, володарка 13-го розміру грудей, змусила публіку тремтіти

Як передає Politeka.net, модель опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в "страхітливому" вигляді. Дівчина приурочила пост до п'ятниці, 13-го.

Розкішна блондинка ледве "упакувала" свої принади в шкіряний корсет: здається, що вони ось-ось вистрибнуть звідти. Але не одним чарівним декольте звернула на себе увагу Міла. Модель загримувала обличчя до невпізнання, використовуючи чорну і білу фарби, а також начепила на голову масивний вінок.

"1 or 2? Кольорове або чорне? П'ятниця 13-го 2020-го високосного року☠ 🖤 💀", - підписала знімки зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Freaky😋"

"Колір❤️🍑"

"Забери мою душу ♪"

"Кольорова мила 🔥 як справи 💙"

"Двійко🔥"

"Безумовно 2 🙏 🙏"

"Вау🔥 Кольорова"

"Вау ти офігенно виглядаєш в цьому образі, але на кольоровому фото 👏 👏 👏 😘 "

"Ох ти і красуня, у тебе абсолютно все красиве)))"

"Я закохуюся в цю жінку"

"Дивись, Хелловін закінчився, пустунка! 😂"

Раніше ми повідомляли, безсоромна Кузнєцова в світло-блакитний маєчці виставила напоказ "дари природи" крупним планом. Дівчина запитала в підписі: "Натуральні?". Можливо, хтось ще сумнівається. Хоча, буквально цього літа, ім'я красуні було занесено до Книги рекордів України - як власниці найбільшого бюста - без втручання пластичної хірургії.

На кадрах модель покрутила своїм "багатством" перед камерою, після чого з'явився невідомий хлопець, який сказав: "Може бути... а може й ні".

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