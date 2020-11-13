Відома українська співачка Тіна Кароль показала кадр для глянцю

На фото зірка позувала в латексних штанях, шкіряній куртці і туфлях. Тіна лежала на лавочці, задерши ноги максимально високо. Волосся у Кароль були зализані назад, а очі красуня закрила від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зйомка для @vogue_ukraine "Українки в VOGUE", - підписано фото.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Коли будуть фотки з танців?)))) ", "Найкрасивіша", " Ноги на мільйон!", "як це можливо витримати?", "Королева"," Красуня на мільйон", " коли буде фотографія з Юлею?", "Бомба-ракета"," захоплююся", " вже не знає як розкарячитися!", "Моя найулюбленіша фото з книги", "тому що не можна бути красивою такою", "улюблена наша Зірочка", "улюблена кішечка", " красива Тіна. Дуже красива. Але як же хочеться живих фото і підписів (думок)... Одні проф зйомки і реклама...", "О, Джей Ло...".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Тіна Кароль показала своє тіло у всій красі в несподіваному образі.

На знімку Кароль розслаблено лежить на підлозі, закинувши руку за голову. При цьому з одягу на ній тільки щільні світло-блакитні колготи в смужку і такого ж кольору напівпрозорий топ, що нагадує спортивний бюстгальтер. Таке незвичайне вбрання робить її образ дуже ніжним і дозволяє співачці продемонструвати свою ідеальну фігуру.

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