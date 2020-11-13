Співачка і зірка " Дом-2" Ольга Бузова стривожила несподіваною заявою

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram.

"Буде важко-кріпись,

Буде боляче - не плач,

Буде вітер - не гнись,

Око в долоні не ховай,

Якщо грози - дивись,

Якщо сльози - зітри,

Якщо страшно - Тримайся,

Пам'ятай, життя - це життя.

Мої хороші, бережіть себе і своїх близьких, обійміть тих, хто поруч...зателефонуйте сьогодні тим, хто далеко", - написала дівчина.

Бузова також опублікувала своє чорно-біле фото, на котрому виглядає злегка розгубленою. Співачка відображена в блискучій сукні, розшитій паєтками.

Відзначимо, такий пост дуже стривожив шанувальників Бузової. Артистку засипали словами підтримки і компліментами.

"Немає слів... ну ващеееее 🔥🔥🖤очей не відвести🖤», «Ти теж бережи себе, будь ласка», «Лялечка», «Нереально красива 😍😍😍😍😍Дівчина мрія ❤️😏 Пощастило Давидові», «Вауууу😍яка гарна», «Олю, ти теж себе бережи🥺🙏🏻❤️ будь Акуратніше», " Законнно бути такою красивою?😁Виглядаєш просто неймовірно", " щось сталося?", "Фото нереальне! Ну а дівчина на фото, швидше навіть неземна!",- пишуть в коментарях.

Нагадавши, Алла Пугачова і Бузова зійшлися в нерівній сутичці, дійшло до образ: "співачки нявкають, як кошенята"

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

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