Співачка і зірка " Дом-2" Ольга Бузова стривожила несподіваною заявою
Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram.
"Буде важко-кріпись,
Буде боляче - не плач,
Буде вітер - не гнись,
Око в долоні не ховай,
Якщо грози - дивись,
Якщо сльози - зітри,
Якщо страшно - Тримайся,
Пам'ятай, життя - це життя.
Мої хороші, бережіть себе і своїх близьких, обійміть тих, хто поруч...зателефонуйте сьогодні тим, хто далеко", - написала дівчина.
Бузова також опублікувала своє чорно-біле фото, на котрому виглядає злегка розгубленою. Співачка відображена в блискучій сукні, розшитій паєтками.
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Відзначимо, такий пост дуже стривожив шанувальників Бузової. Артистку засипали словами підтримки і компліментами.
"Немає слів... ну ващеееее 🔥🔥🖤очей не відвести🖤», «Ти теж бережи себе, будь ласка», «Лялечка», «Нереально красива 😍😍😍😍😍Дівчина мрія ❤️😏 Пощастило Давидові», «Вауууу😍яка гарна», «Олю, ти теж себе бережи🥺🙏🏻❤️ будь Акуратніше», " Законнно бути такою красивою?😁Виглядаєш просто неймовірно", " щось сталося?", "Фото нереальне! Ну а дівчина на фото, швидше навіть неземна!",- пишуть в коментарях.
Нагадавши, Алла Пугачова і Бузова зійшлися в нерівній сутичці, дійшло до образ: "співачки нявкають, як кошенята"
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".