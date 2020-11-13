Співачка Аліна Гросу попросила поради у публіки

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у своєму Instagram, на якому постала в дещо шокуючому світлі.

Аліна показала себе з темною шевелюрою - аж очі ріже, адже всі звикли бачити її блондинкою. Дівчина підписала кадр: "Може, в темний повернутися?)))" та дала можливість користувачам вибрати один з варіантів відповідей "так" або "ні".

Варто відзначити, в момент написання цієї публікації, більшість проголосували за те, щоб Аліна залишилася з платиновим кольором волосся - проти "шоколадної" шатенки.

Нагадаємо, останній раз Гросу кардинально змінювала імідж п'ять років тому. Тоді з гарячої брюнетки зірка перетворилася на "цукеркову" блондинку.

За словами артистки, на серйозні зміни вона зважилася тоді на прохання режисера однієї з нових кінокартин, де грала головну роль. Також Гросу зізнавалася, що довгий час звикала до свого нового відображення в дзеркалі.

Раніше ми повідомляли, Гросу запалила публіку жарким знімком в розкішній "золотій" сукні. Дівчина прийняла томну позу, приспустивши наряд на одне плече, тим самим підкресливши апетитну зону декольте.

У підписі дівчина оголосила, що перефарбувалася. Правда, не назвала, в який колір. Хоча, судячи зі "сторіз" вище, вона ще роздумує над подальшими метаморфозами.

"Я нарешті перефарбувалася. Вгадайте, в який колір?" ,- підписала Аліна.

"Золота рибка", «шикарна краса», "блонда – однозначно", "нарешті. Дуже класна", "мед з чимось", "темний верх і світлий низ", - прокоментували користувачі.

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