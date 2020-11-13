Відома співачка Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, показала себе і розповіла про думки

На фото красуня позувала без білизни і в одному піджаку. На нижньому кадрі співачка його спустила, показуючи голе плече. Образ Тетяна доповнила прикрасами на шиї і у вухах, а також афрокосичками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всі думки які мають величезні наслідки завжди прості.

Вся моя думка в тому, що якщо люди порочні пов'язані між собою і складають силу, то людям чесним потрібно тільки зробити те ж саме. Адже як просто...

Лев Толстой»Війна і мир".

Ідеальні часи для філософів. Скажу я вам, друзі. Але і міркувати можна»ошатно"..",- написала дівчина.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали один коментар: "неймовірно, викликаєш захват".

Повідомлялося, що учасниця талант-шоу «Фабрика Зірок-3» Тетяна Воржева повністю роздяглася заради ефектного кадру.

Так, зірка опублікувала два сторіс"з минулого". Воржева знялася 10 років тому для журналу "XXL". На той момент дівчині було всього 22 роки.

На обкладинці Тетяна красувалася в чорному боді з мереживом і великим декольте, звідки, можна сказати, вискакувала груди.

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