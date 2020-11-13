Співачка Міша Романова розпалила публіку розкішним вбранням і несподіваним проханням
Як передає Politeka.net, 30-річна екс-учасниця групи ВІА Гра опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в обтягуючій сукні шоколадного відтінку
Ефектна блондинка, з "мокрою" укладкою на голові, повернулася до камери спиною, блиснувши апетитним "горішком", упакованим в щільну тканину, і спокусливими обрисами пружного бюста.
Дівчина кинула через плече грайливий погляд і розповіла в підписі, чого хоче від публіки:
"Друзі, ви помітили, що в цьому «прекрасному» 2020-му році ми навіть не надаємо значення П'ятниці 13-го?🖤 Проте, хочеться віддати належне цьому дню, адже іноді так хочеться подивитися щось страшне до мурашок. Насправді, я рідко включаю ужастики, коли перебуваю вдома одна, найстрашніші для мене є: «Дзеркала», «Воно», «Мама» і «Закляття»😅 після перегляду пам'ятаю, як я швидко вмивалася, щоб не стояти з закритими очима у ванній кімнаті 🤣 Діліться своїми хоррор-історіями. Можливо, щось і я собі виберу для перегляду з друзями☺"
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Користувачі кинулися радити Міші, що подивитися:
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"Обожнюю "Закляття" 🔥 дивилася обидві частини😻 Скоро третя вийде💫"
Раніше ми повідомляли, Романова розбурхала чуттєвим фото в мікро-топіку, з якого, здавалося, ось-ось "випадуть" ніжні "персики".
Нагадаємо, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні
А ще Politeka писала, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою
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