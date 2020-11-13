Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала незвичайний образ

Модель з засмаглою шкірою і досить виразною зовнішністю в цілому не боїться потрапити під хвилю критики, так як не роздягається на камеру і не показує зайвого. Про це пише Politeka.net. Бахарі прославилася саме завдяки почуттю стилю - дівчина приміряє самі незвичайні образи і показує себе в сукнях з неймовірними декольте.

Так, модель має шостий розмір бюста, тому велика частина нарядів автоматично здається занадто відкритою через таких обсягів. В черговий раз підкресливши достоїнства нескромним вирізом, Бахарі показала, як веселилася в ресторані пізно ввечері.

"Не можу висловити, як мені пощастило і я щаслива, що у мене є друзі, які були тут найдовше і всі мої темні часи, коли у мене нікого не було. Це ті, яких ви цінуєте найбільше і яким я зобов'язана щастям. Дякую за те, що завжди вірили в мене, коли більшість були проти мене, захищали мене і завжди підштовхували мене вперед. Ваша енергія і непохитна підтримка означають весь світ. 🌎 💖 , "- написала Гюль під фото.

Шанувальники відразу відповіли:

«Ангел😍😍😍; Жасмин😍😍😍; боже, та вона супер ідеальна і нескромна крихітка; Абсолютно приголомшливо 😘; Дівчина котяче око💕💕; Це великий прорив👌👍👍; Натуральний красивий і милий чоловік🦄🌸💋💕; Натуральні блакитні очі милі 💙👀; Муито Лінда 💕💕; великий поцілунок 💋💄; Як називається це плаття ?! Обожнюю !! 😘 ; Приголомшливо! 💎💕✨».

Ми також писали, що кілька років поспіль модель вела Instagram в певному стилі і акцентувала увагу на своїх достоїнствах вельми поверхнево і сильно не роздягаючись. Максимум, який дозволяла собі Бахарі – це глибокі декольте.

Однак, останнім часом модель почала показувати трохи більше: приміряти образи супергероїнь і позуючи в незвичайних костюмах, носити брючні костюми без блузок або ж спортивний одяг взагалі без білизни.

Цього разу Гюль позувала в теплому костюмі і показала, що вона без ліфчика, задерши рожеву теплу кофтинку. Шостий розмір бюста, як і очікувалося, приховати не вдалося, тому Бахарі вразила зухвалою витівкою.

Яскравий макіяж доповнив її образ, зробивши той не тільки ніжним, але ще і зухвалим.

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