Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе, захоплюючи чуттєвістю

На фото красуня позує в легкій сукні. Красуня залишила волосся розпущеним, закинувши голову назад. На кількох чуттєвих кадрах Анна показала свою фігуру в променях світла. Кадри вийшли ефектними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "обожнюючи тебе", "Чарівна", "Вау, Аня, ти прекрасна", "яка ж ти красива", " Аня які чудові, чудові, і дуже дуже красиві фотографії. Гарного вечора Аня. Дуже чекаємо Ваші нові веганські рецепти", " це просто прекрасно, одна з найулюбленіших моїх актрис!!!!!!!", "Моя найулюбленіша актриса. Я б так хотіла вас побачити по справжньому або хоча б щоб ви відповіли на мій коментар", "Це щось".

Повідомлялося, що актриса Анна Кошмал викликала переполох новими кадрами.

Робота над другим сезоном завершилася, і Кошмал вирішила поставити запам'ятовується крапку.

Акторський колектив, включаючи гримерів, костюмерів та інших зробили на прощання "живе" фото: хаотично і забавно рухаючись, створюючи єдиний божевільний "ансамбль".

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