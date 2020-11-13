Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе, захоплюючи чуттєвістю
На фото красуня позує в легкій сукні. Красуня залишила волосся розпущеним, закинувши голову назад. На кількох чуттєвих кадрах Анна показала свою фігуру в променях світла. Кадри вийшли ефектними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красуня", "обожнюючи тебе", "Чарівна", "Вау, Аня, ти прекрасна", "яка ж ти красива", " Аня які чудові, чудові, і дуже дуже красиві фотографії. Гарного вечора Аня. Дуже чекаємо Ваші нові веганські рецепти", " це просто прекрасно, одна з найулюбленіших моїх актрис!!!!!!!", "Моя найулюбленіша актриса. Я б так хотіла вас побачити по справжньому або хоча б щоб ви відповіли на мій коментар", "Це щось".
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Повідомлялося, що актриса Анна Кошмал викликала переполох новими кадрами.
Робота над другим сезоном завершилася, і Кошмал вирішила поставити запам'ятовується крапку.
Акторський колектив, включаючи гримерів, костюмерів та інших зробили на прощання "живе" фото: хаотично і забавно рухаючись, створюючи єдиний божевільний "ансамбль".
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