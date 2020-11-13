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Зірка гумористичного проекту "Дизель Шоу" Олександр Бережок заінтригував кадром поруч з колегою-Вікторією Булітко

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці шоу в Instagram.

"У нових серіях" вижити за всяку ціну " Саша Бережок спробує кілька варіантів заробітку💰 його спроби стати незалежним бізнесменом будуть комічними і не завжди успішними😁 але дуже наполегливими!",- пишуть на сторінці «Дизель шоу».

При цьому було опубліковано фото, на якому Бережок лежить в ліжку поруч з колегою по «Дизель шоу» Вікторією Булітко.

Відзначимо, користувачам мережі показало, що в новому проекті Бережок не схожий на себе. У той же час інші просто обдарували улюблених артистів компліментами.

"Саша на себе тут не схожий. В Дизелі краще», «Красені. Улюблені актори Дизель Шоу", "бізнесмени", - пишуть в мережі.

Раніше ми розповідали, що актриса і співачка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", викликала фурор несподіваним образом.

37-річна гумористка опублікувала архівні кадри в" сторіз " в Instagram, на яких постала в дещо розпущеному вигляді - з розпатланим фіолетовим волоссям і в смугастому коротенькому халатику.

Нагадавши, посивіла зірка" Дизель шоу " Булітко спантеличила сміливим перевтіленням і глибоким декольте: забавні кадри.

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