Відома модель Кайлі Дженнер і її сестра Кім Кардашьян похвалилися формами без одягу

Обидві красуні завоювали величезну популярність, тому їх фанати створюють відповідні сторінки, на яких публікують найспекотніші кадри, пише Politeka.net.

Цього разу шанувальники поєднали дві різні фотографії Кім і Кайлі, представивши їх у гарячих образах: "Дуже жарко".

Кайлі позувала оголеною, стиснувши бюст в руках. На голові красуні був капелюшок з вуаллю, крізь яку вона дивилася якось зухвало.

А Кім позувала в крихітному бікіні також притиснувши руки до грудей. Тонка талія була з блискучою спідничкою, кінчик якої визирав на фото.

Модель розпустила довге волосся, посміхалася і дивилася в камеру.

Шкіра обох красунь блищала від зайвого нанесеного сяйва.

За 20 хвилин пост зібрав мало лайків, адже група ще не набрала особливої популярності.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в кофті і штанях білого кольору. Образ красуня доповнила білим топом, який можна побачити під розкритою накидкою. Волосся у Кайлі було розпущеним, а в приспущених штанях можна побачити шпильку. Модель зовсім не бентежило, що видно було стрінги на кадрі, що зробило знімок трохи пікантним.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в одній тісній білизні, ефектно заглядаючи в кадр. Доповнити образ знаменитість вирішила бездоганним макіяжем і елегантною зачіскою.

На іншій фотографії знаменитість все в тому ж вбранні намагається поправити зачіску.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень зірці, адже виглядає вона дійсно шикарно.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер з жаром погладила свій пишний бюст

Також Politeka писала, що мокра Белла Хадід з подружками в мікро-бікіні влаштувала вечірку на пляжі

А ще Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в зухвалому міні показала, чим нагородила її природа