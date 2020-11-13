Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, забруднилася в піску заради жаркого кадру на пляжі

Зірка в найвідвертіших бікіні демонструє апетитні "булочки" та інші об'єми, що варті заздрості, пише Politeka.net.

Цього разу знаменитість продемонструвала неймовірні розміри під час відпочинку.

Модель позувала спиною до камери на березі моря. Красуня вивалялася в піску - її волосся і тіло були брудними, але при цьому красуня була весела і безтурботна.

Модель одягла купальник, який обтягнув її принади і красиво "впивався" в спину.

Квітко натягнула крихітні трусики вище стегон, тим самим підкресливши ще більше їх пухкість і досконалість. Округлі стегна виглядали чудово, нехай навіть брудні.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 400 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємних повідомлень у бік такої спекотної красуні.

"Моя королева", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Анастасія Квітко цього разу одягла шовкову сукню з гудзиками, які розстебнула. З розкритого одягу виставилися великі груди без білизни. Така деталь привертала увагу і не подивитися в декольте просто неможливо.

Поясок підкреслив тонку талію, а довжина наряду дозволила поглянути на ніжки.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала в рваному топі і чорних трусиках. Красуня доповнила образ білою бейсболкою, а сама сиділа біля краю фонтану. Волосся Анастасія залишила розпущеним, а погляд відвела від об'єктива камери.

Фанати швидко поставили більше двох тисяч лайків і написали багато приємних повідомлень спекотній красуні.

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