Зірка показала себе у всій красі крупним планом

Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, вип'ятила розкішний бюст в тонкій майці з декольте

Зірка записує одні з найгарячіших відео в мережі, виставляючи напоказ ідеальні форми, повідомляє Politeka.net.

Красуня просто без всяких утисків розбурхує фантазії шанувальників, як цього разу в сторіз.

Кім Лі записала відео-Селфі, на якому потягує напій з трубочки. Зірка показала себе крупним планом, блиснувши крім обличчя, красивим бюстом.

Модель в тонкій маєчці з декольте, яке було виділено мереживом, вела себе невимушено. "Неслухняні" форми, здавалося, так і норовили вистрибнути, але це було ідеально для красуні, таким чином, вона показала себе у всій красі.

Зірка закинула хвилясте волосся набік і дивилася камеру.

"Кім Лі, ти така прекрасна", - написав один з шанувальників.

Кадри не отримали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Кім Лі постала в короткому топі з довгим декольте. З великого вирізу виставилися пишні груди, і анітрохи не бентежило красуню, хоча топік явно малий. Навпаки Кім активніше ворушилася перед камерою, рухаючи стегнами і трясучи розкішними формами.

Лямки спокусливого топіка впивалися в шкіру зірки.

Нагадаємо, Кім Лі позиралася в чорному купальнику і бейсболці. Зірка позувала на яхті, а волосся залишила розпущеним. Кім обняла стійку на судні, а погляд відвела від камери. Фото вийшло світлим і трохи пікантним.

"Доджери з Лос-Анджелеса-Чемпіони Світу", - підписала фотографію красуня, радіючи за перемогу команди.

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