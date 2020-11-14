Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, вип'ятила розкішний бюст в тонкій майці з декольте
Зірка записує одні з найгарячіших відео в мережі, виставляючи напоказ ідеальні форми, повідомляє Politeka.net.
Красуня просто без всяких утисків розбурхує фантазії шанувальників, як цього разу в сторіз.
Кім Лі записала відео-Селфі, на якому потягує напій з трубочки. Зірка показала себе крупним планом, блиснувши крім обличчя, красивим бюстом.
Модель в тонкій маєчці з декольте, яке було виділено мереживом, вела себе невимушено. "Неслухняні" форми, здавалося, так і норовили вистрибнути, але це було ідеально для красуні, таким чином, вона показала себе у всій красі.
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Зірка закинула хвилясте волосся набік і дивилася камеру.
"Кім Лі, ти така прекрасна", - написав один з шанувальників.
Кадри не отримали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Кім Лі постала в короткому топі з довгим декольте. З великого вирізу виставилися пишні груди, і анітрохи не бентежило красуню, хоча топік явно малий. Навпаки Кім активніше ворушилася перед камерою, рухаючи стегнами і трясучи розкішними формами.
Лямки спокусливого топіка впивалися в шкіру зірки.
Нагадаємо, Кім Лі позиралася в чорному купальнику і бейсболці. Зірка позувала на яхті, а волосся залишила розпущеним. Кім обняла стійку на судні, а погляд відвела від камери. Фото вийшло світлим і трохи пікантним.
"Доджери з Лос-Анджелеса-Чемпіони Світу", - підписала фотографію красуня, радіючи за перемогу команди.
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