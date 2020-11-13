Філіп Кіркоров похвалився участю в гламурному світському заході, але отримав "ляпаса" від Галкіна

Як передає Politeka.net, фото з модного івенту Кіркоров виставив на своїй сторінці в Instagram.

"Головний світський захід Москви. Премія "GQ Людина року". Все ошатно за традицією. Black tie. Іван Ургант. І найуспішніші і талановиті люди року. Хто за Вашою версією- # людингода 2020?",- написав Король російської естради.

Максима Галкіна обурило проведення подібного заходу під час пандемії, про що він доволльно різко висловився в коментарях.

"Який прекрасний бал під час чуми. Неймовірно точне непопадання під час! P. S. Це ні в якому разі не персональна претензія до тебе, Філіпе. Просто я б на місці організаторів цього Ярмарку марнославства повністю переодягнув би всіх на захист, принаймні попросив би всіх зняти з себе недоречний пафосний діамантовий і хутряний прикид, і нагородив би тільки медиків», - написав він.

Зазначимо, Галкіна підтримали і деякі інші коментатори.

"Філя. Якщо там не було медиків, то все сумно. Підсумки не дивився. Прости", - написав продюсер Табриз Шахіді.

"Людиною року повинен бути той, хто більше всіх допоміг іншим", "а причому тут Людина року і шоубіз?» ,- пишуть в мережі.

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