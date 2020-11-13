Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в максимально жаркому образі

На кадрах Анастасія позує в чорному купальнику, сидячи на колінах. Красуня спокусливо вигиналася і демонструвала апетитні форми. Груди прямо випирала з крихітного бікіні, але це довговолосу зірку зовсім не бентежило. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Привіт дитинко"," Доброго ранку, моя принцеса", " бачити Анастасію на її репетиціях - завжди видовище, завжди знаєш, що побачиш красиву, сексуальну і дуже чуттєву жінку. На неї приголомшливо дивитися. Це жіноча досконалість", "ти жінка мого життя", " що мені робити без тебе?", "ти дійсно найкрасивіша жінка в світі для мене і я так сильно тебе люблю, що дуже хочу провести з тобою відеодзвінок".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко похвалилася розкішним виглядом в бікіні не за розміром.

Пікантне фото, на якому вона позувала в салатовому купальнику з тонкими лямками, зібрало кілька сотень коментарів. Багато хто був вражений образом Квітко, адже дівчина знову одягла бікіні не за розміром, посвітивши при цьому пишним бюстом.

Нагадавши, Російська Кардашьян насилу прикрила бюст мотузочками замість бікіні

Також Politeka писала, що російська Кардашьян в непристойному декольте насилу втримала бюст шостого розміру

А ще Politeka повідомляла, що російська Кардашьян показала розкішні "дині" в непристойному бікіні з вирізами



