Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про нову колекцію

На фото Кайлі позує в зеленій блискучій сукні з вирізами майже до стегна і відкритим животиком. Також у Дженнер було пристойне декольте, а волосся зібране назад. Модель сиділа на стільці, закинувши ногу за ногу і взявшись за неї руками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чи можете ви вгадати тематику Моєї святкової колекції цього року... відкрию завтра", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили більше 4 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Не можу чекати", "Кайлі вкрала Різдво", " чому ви запускаєте щось кожні три дні?", "Грінч. Це було б смішно, тому що це улюблений фільм моєї дочки, і вона дивиться кожен день (я писав в оповіданнях кілька днів тому)", "улюблена королева", "Нова Шерон Стоун".

Повідомлялося, що американська модель Кайлі Дженнер вбралася в леопардові лосини, показавши бездоганну фігуру у всій красі.

"Погана кішечка. Моя нова колекція леопардових лосин", - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих знімках Кайлі Дженнер позує в леопардових лосинах, демонструючи на камеру пишність сім'ї Кардашьян. Шанувальники були без розуму від побаченого.

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