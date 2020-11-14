Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про нову колекцію
На фото Кайлі позує в зеленій блискучій сукні з вирізами майже до стегна і відкритим животиком. Також у Дженнер було пристойне декольте, а волосся зібране назад. Модель сиділа на стільці, закинувши ногу за ногу і взявшись за неї руками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Чи можете ви вгадати тематику Моєї святкової колекції цього року... відкрию завтра", - написала зірка під фотографією.
Фанати поставили більше 4 мільйонів лайків і написали коментарі:
Пузата красуня Робертс в короткому топі викликала фурор в мережі: "Вагітність їй до лиця"
"Я відпускаю тебе": Кіркоров обсипав квітами могилу коханої жінки й не стримав емоцій
Колишній чоловік Ані Лорак показав, за ким сумує найбільше: «Нескінченна любов»
Найкрасивіша жінка світу відтягнула топ і збентежила виглядом з ризикованим декольте: "Дика квітка"
"Не можу чекати", "Кайлі вкрала Різдво", " чому ви запускаєте щось кожні три дні?", "Грінч. Це було б смішно, тому що це улюблений фільм моєї дочки, і вона дивиться кожен день (я писав в оповіданнях кілька днів тому)", "улюблена королева", "Нова Шерон Стоун".
Повідомлялося, що американська модель Кайлі Дженнер вбралася в леопардові лосини, показавши бездоганну фігуру у всій красі.
"Погана кішечка. Моя нова колекція леопардових лосин", - коротко говориться в повідомленні.
На опублікованих знімках Кайлі Дженнер позує в леопардових лосинах, демонструючи на камеру пишність сім'ї Кардашьян. Шанувальники були без розуму від побаченого.
Нагадавши, Кайлі Дженнер влаштувала приємні витівки у ванній при свічках
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер приспустила штани, світячи красою в стрінгах
Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в тісному ліфчику вигнулася перед дзеркалом, подражнивши формами