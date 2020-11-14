Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, підкорила формами в одному зі своїх відвертих образів

Знаменитість регулярно балує шанувальників своїми солодкими формами в найвідвертіших образах, пише Politeka.net.

Пишногруда красуня в цей раз позувала на тлі багатоповерхових будівель вночі, світ сяяв з вікон, що служило відмінним фоном для знімка.

Зірка одягла довгу сорочку з золотими гудзиками. Гюль кокетливо приспустила тканину з плеча, ледь не виваливши оголений бюст.

Руку вона поклала під груди і підняла їх.

Гарний вигин талії і стегон виглядав заворожуюче.

Модель розпустила довге волосся, і пристрасно подивилася в камеру, відкривши губи.

За чотири години пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік брюнетки, зазначивши розкіш її форм.

"Реальна богиня", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі вбралася в шовкову сукню, в якій показала свої досконалості.

Зірка встала біля стіни, поклавши на неї долоні. Вона зухвалим поглядом подивилася в камеру і відкрила пухкі губи.

Модель була в синьому шовковому платті з великим вирізом на спині, а також з довгим розрізом, з якого виставила свої ніжки в босоніжках.

Нагадаємо, Гюль Бахарі позувала в Білій напівпрозорій білизні. Зірка спокусливо вигнулася на ліжку, а поруч лежала кілька букетів троянд. Волосся Бахарі зібрала в вузол, а сама дивилася в об'єктив камери. Кадр вийшов дуже спокусливим і спекотним.

Фанати швидко поставили понад 5000 лайків і написали коментарі.

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