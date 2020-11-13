Долар раптово накрутять, курс валют від НБУ здивує цифрами: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 13 листопада підступно нападе на гривню, цифри на міжбанку здивують змінами.

Сьогодні міжбанк відкриється з неймовірного стрибка американського долара. Гривня втратить 3,53 пункту. До середини минулого дня долар підскочив на 2,95 гривні.

Схожа картина буде і з курсом євро. Він підскочить на 12,19 гривні.

Курс валют від НБУ на 13 листопада, згідно з прогнозом, буде наступним:

100 доларів-2819,63 гривні;

100 євро - 3326,6 гривні.

Штрафи за неношення масок будуть виписувати по-новому, в МОЗ дали роз'яснення: "дистанція вже не важлива…"

Захисні маски під час карантину потрібно надягати у всіх громадських місцях.

Таку заяву зробив глава МОЗ Максим Степанов.

За словами міністра, носити маски на вулиці не потрібно, але скрізь, де є скупчення людей (наприклад, на зупинках), надягати їх слід. Скрізь, де відстань між людьми становить менше метра, потрібно носити маски.

Штрафувати за відсутність маски будуть прямо на місці. Як пояснив Степанов, механізм накладення штрафів буде схожий на механізм стягнення штрафів під час порушення правил дорожнього руху. Раніше протоколи складалися на місці події і передавалися до суду. Тепер же штрафи будуть виписувати відразу на місці.

«Штрафи будуть виписуватися за перебування без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, зайшла в супермаркет, і вона без маски, то дистанція вже не важлива - адже відстань до інших, зрозуміло, буде весь час змінюватися», - пояснив Степанов.

На зарплати українців виділяють мільйони, хто і за що отримає допомогу: "додатково..."

Українці зможуть отримати додаткові виплати після введення карантину вихідного дня.

У зв'язку з новими обмеженнями програми "доступні кредити 5-7-9" і "часткове безробіття" вирішили адаптувати під потреби українського бізнесу, який сильно страждає через епідемію. Подробиці зустрічі з бізнесменами прес-служба Мінекономрозвитку розкрила на офіційному сайті.

Так бюджет проекту "часткове безробіття" розширили, щоб компенсувати підприємствам частину витрат і припинити масові звільнення через банкрутство.

"До існуючого бюджету програми, додатково виділено коштів на суму 80 млн грн. Головна мета-допомогти бізнесу в покритті витрат на зарплату робітникам, яким скорочено робочий час", - пише прес-служба.

В рамках розвитку кредитної програми "5-7-9" в уряді розглядають варіанти розширення учасників після збільшення максимального порогу річного доходу компаній; використання доходу за звітний період 2020 року; застави та введення портфельних гарантій (держава зможе покривати до 80% суми); ослаблення умов для фонду оплати праці.

Зеленський розповів про своє самопочуття прямо з палати, як виглядає хворий президент: "третій день я…"

Володимир Зеленський прямо з лікарні розповів про своє самопочуття і про те, як протікає його хвороба.

Увечері 12 листопада Зеленський записав відеозвернення до українців.

"Відчуваю я себе досить добре. Спасибі, ДО РЕЧІ, думаю велика заслуга це саме Ваша підтримка ... третій день я перебуваю на самоізоляції. Але я не самоізолювався від роботи і працюю Дистанційно. Органи влади, вважаю, працюють у нормальному режимі. У мене в ці дні проходять наради, важливі телефонні розмови", - розповів Зеленський.

Відзначимо, що в палаті у Феофанії для президента обладнаний спеціальний кабінет, в якому він може проводити наради. Для цього встановлено спецзв'язок.

Нагадаємо, українцям показали, в яких умовах лікується Зеленський, кадри:"а обіцяв у звичайній лікарні".

Як повідомляла Politeka, Зеленського екстрено госпіталізували, що відомо про стан президента: "у палаті встановлена...".

Також Politeka писала, що Зеленського, який підхопив вірус, закликали пройти лікування зі звичайними українцями:"подивіться в очі вмираючих".