Українська співачка Санта Дімопулос з "Танців з зірками" вразила красою, примірявши вбрання з екстремальним декольте
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Іноді я виринаю з цього виру тренувань, втоми й нервового напруження і дивлюся на свій світ навколо. У малятка росте волосся і зуби, вона така відкрита і цікава!😍 Дені дорослішає. Ігор ніби весь час хоче мене підхопити, нагодувати й змусити відпочивати 😅 друзів бачу, в основному, в сторіз... Наживо просто немає часу...» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Дімопулос позує в наряді з екстремальним декольте, ефектно присівши на лавочку. Доповнити образ знаменитість вирішила елегантним капелюшком з рукавичками.
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Як ми розповідали до цього, екс-солістка "ВІА Гри" Дімопулос бере участь у популярному шоу, в якому змогла вразити глядачів і суддів, повідомляє Politeka.net. розкішна брюнетка кожен раз постає в красивих образах, які підкреслюють її красу.
Цього разу Дімопулос з'явилася в сукні, яка оголила її спинку. Наряд був тілесного кольору, а червона бахрома надавала ідеального акценту образу.
Макіяж з акцентом на очі виглядав чудово і підкреслював карі очі знаменитості.
Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".
Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".
Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.