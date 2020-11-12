Популярна російська актриса Христина Асмус, яка розлучилася з шоуменом Гаріком Харламовим, приголомшила витівкою на камеру
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
«Навздогін до вчорашнього посту. Нехай в кадрі я буду не така худа, зате тепло", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Асмус позує спершу в наряді без штанів, паралельно надягаючи відразу кілька колгот і джинси.
«Ти це де? Десь в каюті?», «а хто тебе знімає?», «нагадаємо Гаріку, як ти роздягаєшся», «щоб режисери більше не роздягали», «воу, капустка))) можна ж Термобілизна купити)) є відмінне з вовни мериноса!!! Воно і гріє, і коли жарко - в ньому не потієш», « а я думала, що Квиток без багажу виявився», - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила шанувальників визнанням, чому найближчим часом вона буде " як зомбі»
"Вийшла я сьогодні о 5 ранку на зйомки, а на вулиці -2!! 🥶 Ну блін.., я так не граю 🤪 найнеприємніший час для мене починається... 🙈 До весни я буду як зомбі. І півроку спати в обнімку з обігрівачем (ну хоч з кимось😂 😂 😂)»,-йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Асмус показала, як змінилася їх з Харламовим дочка після розлучення, кадри.
Як повідомляла Politeka, Асмус після важкої хвороби і розлучення з Харламовим виставили на вулицю: "дуже холодно...".
Також Politeka писала, що Асмус після " весілля "заморила безглуздим виглядом в червоній комбінації:" обожнюю...".