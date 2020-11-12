Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала досить пишні форми на пляжі

Молода альтернативна модель корейського походження Кім Лі є починаючим блогером в Instagram. Про це пише Politeka.net. Після того, як дівчина знялася для модного чоловічого журналу, вона почала активно співпрацювати з магазинами і навіть змогла збільшити свою аудиторію за рекордно короткий термін.

Зараз модель продовжує роботу над кадрами для глянцю і приміряє на зйомках найсміливіші образи, які вражають мережу своєю пікантністю. Брюнетка може похвалитися пишною фігурою, пружними формами і досить пухкими губами, які завжди підфарбовує навіть на пляжі, щоб здаватися більш яскравою.

Як видно на фото, дівчині є що показати в цілому. І хоча під час сонячної погоди вона приховує обличчя і ховається за сонцезахисними окулярами, її образ в цілому виглядає досить добре. Акцент на сідницях в коричневому монокіні спровокував під фото бурхливі обговорення:

"Хммм❤️🇨 🇿; мені дуже подобається такий вид🔥 🔥; це просто казкова дівчинка😍; вогняна леді🔥 🔥; одні думки про заздрість, такі форми великі!; Торт з ягодами😍; безумовно кращий образ, здається такою стильною; досконалість !! 🤩 😍 ; У вас є контроль над своєю самооцінкою. Ось це сила; ти дуже-дуже мила, ніжна, сексуальна і красива дівчина Кімлі 😍; мила дівчинка❤🥂 ⚘».

Ми також писали, що Кім Лі знімається для чоловічих журналів і акцентує увагу на своєму тілі, показуючи гідності в одній білизні. Найчастіше при цьому Лі не переходить межу і демонструє спекотні фото обережно.

Щоб залишалася якась інтрига, струнка красуня показує лише найвдаліші кадри, на яких повністю не роздягається. В цей же рай Кім вдалося привернути увагу завдяки яскравому кольоровому костюму, що складається з тісного топа і лосин із завищеною талією малинового відтінку.

Кім також нанесла яскравий макіяж в тих же тонах, що і її одяг, а також зробила акцент на своїх очах. Нагнувшись біля керма велосипеда, дівчина виглядала більш ніж спокусливо і повеселила мережу вибором вбрання в цілому.

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