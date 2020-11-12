Переможниця шоу «Холостяк» Даша Ульянова приголомшила шанувальників, зізнавшись їм у серйозній хворобі

Як розповідає Politeka, про це знаменитість розповіла у себе на сторінці в Instagram.

"У мене Китайський вірус 😨 друзі, по-перше, вибачте, що не з'являюся в сторіз. Відчуваю себе, м'яко кажучи, не добре. Вчора зробила швидкий тест на ковід і вже є результат-позитивний. По-друге, спасибі всім за підтримку і Ваші побажання-швидше одужати. Ціную ♥ ️ " » - йдеться в повідомленні.

Також Ульянова розповіла про те, як у неї проявилися симптоми хвороби.

"Тепер трохи про обстановку. Все почалося 2 дні тому. Я відчула нереальну слабкість, біль в горлі, піднялася температура і все тіло, як ніби ламало. Я сподівалася, звичайно, що це ангіна або звичайний грип, але все ж викликала лікаря, який зробив тест. Потім я втратила нюх. Зовсім не відчуваю запахи та смаки. Такого раніше зі мною ніколи не було. Сумнівів вже не залишалося. Ну, а слідом прийшов позитивний тест", - йдеться в тексті повідомлення.

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