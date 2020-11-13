Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала новий образ перед зйомками

Останнім часом Анастасія намагається захистити себе від негативу в мережі і активно приховує доступ до свого аккаунту, а також прибрала зовсім коментарі до постів. Про це пише Politeka.net. Щоб не бачити сотні їдких коментарів, балерина також багато яким контентом ділиться в Сторі.

Проте, повністю уникнути уваги їй все ж не вдається. Справа в тому, що на анти-фанатських групах відразу ж збираються всі найневдаліші кадри зірки і навіть помічають фотошоп, за допомогою якого Волочкова намагається приховати недоліки.

Кілька годин тому вона виставила фото, на яких позувала в гримерці під час роботи над новим образом. При цьому її завиті на бігуді жовте волосся і провальний макіяж був серйозно розкритиковані багатьма коментаторами, не обділили вони увагою і фото Анастасії з розкритим халатом:

"І контрольний поцілунок 💋 в лоб 👍; а це хто з перекошеним ротом?; тундра темна 🤣; а скільки цій потворній тітці років?🤔 ; Оленку реально перекосило; Гарпії; Брови живуть окремим життям😂 😂 😂!!; Хоч би підфарбовувалася чи що 🤢.; ненафарбована дико кривляється Насосія..; Ну і пики, одна інший краше☺️; обов'язково Висюни вивалювати? Ну блін... Що ща тупе кривляння мордою???».

Також ми писали, як стало відомо із заяв самої Анастасії, вона вирішила провести спеціальне тренування – майстер-клас для ідеального шпагату для молодих дівчат. Минулого року зірка вже влаштовувала щось подібне, тому вирішила провести даний захід знову.

У мережі на анти-фанатських групах Анастасії поспішили нагадати, що образи балерини далеко не так скромні, як хотілося б, а її поведінка на занятті разом з коментарями змушує бажати кращого.

"Минулорічний мк від шпагатівни для молодих красунь пройшов на ура😈 цього року запрошує знову😏», - сказано на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня