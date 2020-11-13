Гривні мало не здасться

Курс валют в Україні 13 листопада підступно нападе на гривню, цифри на міжбанку здивують змінами

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз економістів.

Сьогодні міжбанк відкриється з неймовірного стрибка американського долара. Гривня втратить 3,53 пункту. До середини минулого дня долар підскочив на 2,95 гривні.

Схожа картина буде і з курсом євро. Він підскочить на 12,19 гривні.

Курс валют від НБУ на 13 листопада:

100 доларів-2819,63 гривні;

100 євро - 3326,6 гривні.

Гривня продовжить "стримувати" Російський рубль. Десять з них можна буде купити за 3,6759 грн.

До цього ми розповідали, що аналітик Андрій Шевчишин розповів, який курс очікувати українцям найближчим часом. 11 листопада долар на міжбанку продавався на рівні у 28,17 грн.

Надалі курс очікує зростання. Як повідомив Шевчишин, незабаром курс становитиме 28,15-28,25 грн/дол. На ситуацію впливає інформація про зниження обсягу золотовалютних резервів України. А також не останні ролі відіграють зустріч глави НБУ з представниками МВФ в США і зростання числа заразилися китайським вірусом.

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