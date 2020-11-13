Погода в Україні 13 листопада змусить частину громадян буквально "стукати зубами", місцями холоду охолонуть до мінус чотирьох
Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.
На півночі осінь порадує українців: вдень від 3 до 6 градусів за Цельсієм. А ось вночі похолодає: очікується від -1 до +2 зі знаком «плюс». Дощів не передбачається, хоча на вулиці очікується невелика хмарність.
На західній частині країни буде близько 5-8 градусів вище нуля, а вночі очікується похолодання до 1-4 градусів. Дощів явно не передбачається.
Схожа ситуація буде і центральній частині країни. На вулиці у світлий час доби буде близько 4-7 градусів вище нуля, а ось після заходу сонця повітря охолоне до -1+2 за Цельсієм.
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На півдні України синоптики прогнозують від 5 до 9 градусів за Цельсієм. Ближче до вечора стовпчик термометра буде в районі 0-3 вище нуля.
Українців на сході країни листопад дійсно накриє холодами. Вночі очікується до -4 морозу. Вдень же навпаки, повітря прогріється до 4-6 за Цельсієм.
У Києві та передмісті осінь порадує комфортними 2-6 градусами за Цельсієм. А ось ближче до вечора похолодає: від -1 морозу до 1 зі знаком «плюс».
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