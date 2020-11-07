Украинская певица Анна Седокова огорошила фанов неожиданными переменами в своей жизни

Новая публикация на ее странице в социальной сети Instagram стала тому подтверждением, передает Politeka.net.

Артистка знает, как привлечь внимание к своей персоне и заставить публику заговорить о себе.

Так, 37-летняя Седокова сообщила всем, что теперь будет учиться. Получать образование Анна собралась не где-нибудь, а в самом престижном университете мира – Гарварде.

«Я уже записалась на онлайн обучение в Гарвард. Я в UCLA. Я меньше буду спать, меньше уделять время своей семье и больше себе. Ведь я хочу, чтоб мой мозг больше работал. И я знаю, что могу дать. Не всем . А моим людям. И я знаю кто они . Иногда это мотивация , иногда действие . Знания . Опыт», - написала она.

Седокова похвасталась, что жажда получения новых знаний и работы присутствует у небольшого процента населения.

Артистка уверена, что именно поэтому многие плохо живут. Она привела в пример себя и рассказала, что работает с 15 лет. По словам знаменитости, за всю жизнь она ни разу не взяла отпуск. Более того, она утверждает, что не было ни дня, чтобы она не открыла книгу или не прослушала аудиоверсию.

Как сообщалось ранее, известная певица и бизнесвумен Анна Седокова порадовала фанатов нежным образом.

У себя в Инстаграм артистка опубликовала свежее фото, на котором она предстала в красивом платье с глубоким вырезом в районе декольте. Седокова сделала игривую прическу, а на шею повязала кусочек ткани в тон с платьем. Девушка едва втиснула свою пышную грудь в платье. Ножки звезды оказались закрытыми, но это только придало загадочности и соблазнительности образу Анны.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает