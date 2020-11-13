Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе на відпочинку і розповіла про плани

На кадрі Чехова позує тільки в трусиках, а ліфчик вирішила зняти. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон однією рукою, а другою прикривала бюст. Можна помітити, що Анфіса не любить засмагати без білизни, адже груди були набагато світліше тіла. Телеведуча розповіла, що зібралася йти на масаж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали під фотографією і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "так виглядає рай, мрія будь-якого чоловіка".

Повідомлялося, що телеведуча Анфіса Чехова розбурхала пікантними кадрами своїх пригод на Мальдівах.

Анфіса з вологим волоссям, в солом'яному капелюшку і сонцезахисних окулярах покуражилася перед камерою, вишукуючи найкращий ракурс - хоча її фанати впевнені, вона хороша як не крути.

Ми писали, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова показала свої розваги з подругою.

На фото Чехова постала в компанії своїх друзів: стиліста Марії Бєлової і дерматокосметолога Едуарда Демченко.

Примітно, що Чехова з подругою були в піжамах і з келихами шампанського.

Спочатку обидві позували в м'яких кріслах, а пізніше стояли з Едуардом біля табло.

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